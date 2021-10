À Strasbourg, les enquêtes vont bon train et le public est au rendez-vous. Vendredi, France 2 programmait le retour de César Wagner avec un nouvel épisode inédit. La fiction portée par Gil Alma s’est classée en tête des audiences de la soirée grâce à ses 4,21 millions de fans, soit 20,7 % de part de marché selon des chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Danse avec les stars. Pour la première fois de la saison, l’émission animée par Camille Combal était en direct. La soirée a été à nouveau marquée par la prestation de Bilal Hassani qui s’est qualifié pour la semaine suivante après son jive salué par les membres du jury. Le programme a attiré 4,02 millions de personnes, soit 20,2 % du public. L’émission gagne 200.000 téléspectateurs et téléspectatrices par rapport à la semaine dernière.

M6 ferme la marche avec NCIS. Les deux épisodes de la soirée ont été regardés par 2,03 millions de fidèles, pour une part de marché de 10,1 %. Il s’agit presque exactement du même score que la semaine dernière, à 10.000 personnes près.

The Artist à la traîne en deuxième partie de soirée

L’autre fait marquant de la soirée, c’est le changement d’horaire pour The Artist. Le divertissement animé par Nagui a fait les frais de ses mauvaises audiences le samedi soir et a été relégué à la case du vendredi en deuxième partie de soirée. L’émission, qui avait disparu de la grille du samedi soir pour ne pas se retrouver face à la saison « all stars » de The Voice, menait cette fois-ci un combat contre Danse avec les stars, elle aussi en direct.

Le quatrième numéro voyait donc s’affronter sept candidats et candidates de 22h40 à 00h35. Côté chiffres, ce n’est toujours pas ça : seules 530.000 personnes ont suivi l’émission, soit 5,2 % de part d’audience. En une semaine, The Artist perd 300.000 curieux. Vendredi dernier, en deuxième partie de soirée, France 2 proposait deux épisodes en rediffusion de Candice Renoir​. La série avait alors été regardée par 1,41 million de fans pour une part d’audience de 18,2 %.