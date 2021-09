Il y a du soleil, des fratés, des coups de cœur et de sacrés coups de gueule. En six ans, « Les Marseillais vs le Reste du Monde » est devenu une émission culte de la téléréalité. D’un côté, les Marseillais et leurs personnalités emblématiques ( Julien Tanti, Greg Yega, Maeva Ghennam…). De l’autre, le Reste du Monde, des candidats (Simon Castaldi, Mélanie Orl, Milla, Giuseppa…) déjà connus des réseaux et prêts à voler la vedette aux sudistes.

Mais « Les Marseillais et le Reste du Monde », c’est aussi de l’humour et beaucoup d’amour… même entre rivaux. Mais se connaissent-ils si bien ? Et la passion peut-elle l’emporter sur la loyauté à sa famille ? On a cuisiné aux petits oignons les couples Paga et Giuseppa, et Greg et Mélanie.