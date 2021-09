« The Artist » : Le télécrochet de Nagui change de case horaire

Nouvelle formule, nouveau jury et nouvelle case. The Artist, le télécrochet produit et animé par Nagui va changer de jour et d’heure de diffusion dès cette semaine, a annoncé Nagui dans La bande originale, l’émission de France Inter qu’il présente.

The Artist ne sera plus confronté à The Voice All Stars sur TF1, le samedi. Le programme est relégué au vendredi en deuxième partie de soirée.

« Pour que l’émission continue »

« Il n’y a pas eu une masse conséquente de public devant la télé. Ça tourne toujours autour du million de téléspectateurs donc on a décidé avec France 2 et toute l’équipe de passer au vendredi soir en deuxième partie de soirée (…) pour que l’émission continue, aille jusqu’au bout de son histoire », a détaillé Nagui.

Trois numéros doivent être diffusés avant la finale attendue le 15 octobre. L’émission n’a pas trouvé son public sur la case du samedi en prime time : les audiences sont passées de 1,3 million de téléspectateurs (8 %) pour le lancement samedi 11 septembre à 990.000 (5,6 %) la semaine suivante puis 847.000 (4,8 %) ce samedi, positionnant France 2 en cinquième position derrière M6 et France 5.