The Artist cherche toujours sa voix ! France 2 est arrivée cinquième des audiences ce samedi avec le troisième numéro de The Artist, télécrochet produit et animé par Nagui, qui n’a réuni que 847.000 de téléspectateurs, soit 4,8 % du public sur France 2 ce samedi, selon Médiamétrie. L’animateur a annoncé ce samedi en fin d’émission de nouveaux ajustements afin de relever les audiences du divertissement, à la peine face à l’édition anniversaire de The Voice sur TF1.

« La semaine prochaine, la mécanique va changer. Toujours en direct et avec vos votes, mais nous aurons droit à des duels. Les artistes vont se produire en face-à-face et seul le public décidera de celles ou ceux qui vont rester dans The Artist », a expliqué Nagui, remerciant les téléspectateurs qui ont suivi l’émission.

Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan et La Grande Sophie

Le quatrième numéro du programme va à nouveau changer de jury. « Nous aurons dans le jury Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan et La Grande Sophie », a prévenu Nagui. Ils remplaceront Pascal Obispo, Gaëtan Roussel et Bénabar, jurés du prime ce samedi, qui avaient eux-mêmes pris la suite d’Emmanuel Virot et Elodie Mermoz, jurés des deux premiers numéros.

Nagui, profitant du fait d’être en direct, n’a cessé de peaufiner la formule de son show depuis la diffusion du premier numéro qui avait rassemblé seulement 1,32 million de curieux, soit 8 % de part d’audience. Malgré ces modifications, les audiences ont dégringolé chaque semaine. Il reste encore trois semaines au télécrochet de France 2 pour faire ses preuves à l’antenne.