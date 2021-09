« Ça casse » entre coachs ! TF1 a diffusé ce samedi la troisième et dernière session des auditions à l’aveugle de The Voice All Stars, qui réunit les candidats les plus marquants de The Voice de ces dix dernières années. Les fans ont ainsi pu retrouver d’anciennes voix qui ont marqué le télécrochet comme Ana Ka, Anthony Trice, Xam Hurricane, Michaël Bucquet, Mathis Gardel ou encore Will Barber. Si Jenifer s’est imposée comme la reine du blind test en reconnaissant presque tous les candidats, rien qu’en entendant leur voix, elle s’est fait réprimander par Zazie en plein direct.

Ecco, la jeune femme de 19 ans qui avait ému les coachs en saison 7 de The Voice, est revenu accompagnée de son piano avec une reprise de Ça casse, un titre de la défunte chanteuse belge Maurane.

Zazie a eu exactement la même réaction que nous tous à chaque fois qu’ils parlent trop pendant une chanson… 🤣#TheVoice #TheVoiceAllStars pic.twitter.com/kJOAoWZ6lD — Anthony B. (@Mister_Anthony_) September 25, 2021

« Oh, c’est une chanson de Maurane, magnifique », s’est exclamée Jenifer, émue, dès les premières notes. « Moi, je la chantais quand j’étais petite », a continué la coach, commençant à fredonner.

« Chut », a lancé Zazie, visiblement agacée. Un petit tacle qui a beaucoup amusé les Twittos.