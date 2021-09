Son parcours dans Koh-Lanta, les armes secrètes, diffusé en début d’année sur TF1, s’est arrêté bien avant l’épreuve de l’orientation, mais cela n’a pas empêché Vincent d’être l’un des candidats emblématiques de la saison. Il a marqué l’émission par ses exclamations anglophones («I don’t want this ! ») et son tempérament joueur et affirmé, résistant aux coups de pression. C’est avec ce chouchou du public que nous refermons cette série de témoignages d’anciens candidats.

Qu’est-ce que « Koh-Lanta » a changé pour vous ?

L’émission m’a permis de me rapprocher de mes parents. Le fait de ne pas avoir repris leur ferme [ils sont agriculteurs] et de leur révéler mon homosexualité avait marqué une rupture avec eux. Avec Koh-Lanta, j’ai aussi pris confiance en moi, appris à être patient – je pense que j’ai encore des efforts à faire (rires), et à prendre du recul en me ramenant aux vraies valeurs de la vie.

Quelle est la question que les gens qui vous reconnaissent dans la rue vous posent le plus souvent sur « Koh-Lanta » ?

Mais vous n’avez vraiment rien sur l’île ? Denis, il est vraiment sympa ? Ce sont les questions auxquelles j’ai toujours droit.

Et alors, Denis Brogniart est vraiment sympa ?

(Il éclate de rire) Denis Brogniart est impartial. On aimerait bien qu’il nous aide un petit peu. Mais en tout cas, oui, il est très sympa avec nous, tout se passe très bien. Il est notre arbitre.

Quel est votre souvenir le plus fort ?

Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est la manière dont je me suis joué des autres. Je pense au moment où j’étais en binôme avec Laëtitia aux destins liés et que l’on avait un collier d’immunité… J’adorais jouer la comédie, ça me faisait trop rire ! C’était trop marrant, vraiment, tout n’a pas été montré mais j’en chialais de rire.

Avez-vous gardé contact avec les candidats de votre saison ?

Je n’ai pas gardé des liens avec tous. Avec Thomas et Myriam, je n’ai aucun contact. Avec Shanice, quelques-uns. Je suis très proche de Flavio. Il ne se passe pas un seul jour sans qu’on s’appelle. Je suis aussi très proche de Laëtitia et j’ai gardé contact avec Maxine.

Vous allez suivre « Koh-Lanta, la légende » [L’interview a été réalisée début juillet] ?

Bien sûr ! Moi, je suis fana de Koh-Lanta, j’adore Koh-Lanta, je vis pour Koh-Lanta ! C’est évident que je suivrais la saison « all stars ».