Les semaines se suivent et The Artist ne se ressemble pas. Nagui va apporter de nouvelles modifications à son télécrochet, lancé il y a deux semaines sur France 2, et qui n’a pas encore trouvé son public. « Des artistes se sont manifestés en voulant prendre part à cette aventure, annonce-t-il dans une vidéo postée sur Instagram ce mercredi soir. Pascal Obispo, Gaëtan Roussel (…) et Bénabar constitueront le jury de The Artist. »

L’animateur et producteur précise qu’Elodie Mermoz et Emmanuel Virot, qui officiaient jusqu’ici dans le jury, « leur laissent volontiers la place » et « vont revenir à leurs amours initiales : s’occuper de et conseiller les artistes sur leurs prestations tout au long de la soirée ».

Débuts difficiles

The Artist n’a pas fait le démarrage espéré. Les deux dernières émissions n’ont pas réussi à rivaliser avec le télécrochet historique de TF1, The Voice. Samedi dernier, à peine 990.000 personnes (5.6 % de part d’audience) ont regardé la deuxième soirée du concours musical du service public. Le premier numéro n'avait pas fait beaucoup mieux, avec seulement 1.3 million de personnes devant leur écran.

L’émission avait été critiquée en raison de sa longueur -commencée à 20h45, elle s’était achevée vers minuit-, du trop grand nombre de candidats (22) et du fait que ces derniers interprétaient des reprises et non des titres qu’ils ont eux-mêmes écrits et composés alors que The Artist a l’ambition de mettre en avant des auteurs et compositeurs. Si Nagui a revu sa copie après la première soirée, cela n’avait donc pas suffi à redresser la barre. Les nouveaux aménagements apportés à l’émission porteront-ils leurs fruits ? Réponse dimanche matin, lorsque les audiences de la veille seront révélées.