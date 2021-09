Invité vendredi dans C à vous sur France 5, Thomas Sotto n’a pas caché son agacement au sujet d’un article du Parisien. Le quotidien a publié un article début septembre au sujet des journalistes et animateurs « cumulards ». « Cumuler les contrats, c’est cumuler les salaires, glisse un journaliste vedette. Certains animateurs télé se sont vu proposer 1.000 euros par émission, soit 20.000 euros par mois, pour rejoindre Europe 1 », peut-on lire dans cet article.

Le joker de Laurent Delahousse au JT de France 2 et présentateur de Télématin qui anime également Elysée 2022, a répondu à Anne-Elisabeth Lemoine à ce sujet. « Ce qui m’a agacé, c’est qu’on fait un papier avec Le Parisien. Ils sont très gentils. "Venez, on fait une séance photo". On n’a jamais très envie de faire des séances photos, a raconté Thomas Sotto. Bilan, ils se servent une semaine après de la photo pour nous dézinguer. Je n’ai pas trouvé ça hyper fair-play ».