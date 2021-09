Le producteur et animateur Nagui avait annoncé dès samedi dernier que la mécanique de son télécrochet, The Artist, allait évoluer. Dont acte : pour le deuxième numéro qui sera diffusé en direct ce samedi soir sur France 2, seuls dix des dix-neuf artistes encore en lice seront au rendez-vous.

Ils chanteront chacun des chansons originales qu’ils auront écrites et composées. « Seuls les sept premiers resteront dans l’histoire de The Artist », a indiqué l’animateur et producteur sur Instagram. Pour cela, ils devront convaincre le jury – composé d’Emmanuel Virot et d’Elodie Mermoz, ainsi que, pour cette soirée seulement, du groupe Tryo – et le public, qui pourra voter gratuitement à travers la story Instagram du compte de The Artist.

Reprises critiquées

On en déduit sans mal que les neuf autres encore en course à l’issue de la première émission participeront au troisième numéro dans une semaine et seront soumis au même règlement.

Le lancement de The Artist n’avait pas rencontré le succès : seulement 1.3 million de personnes avaient suivi le premier direct. La concurrence frontale de The Voice All Stars sur TF1 explique en partie cette audience décevante. L’émission avait aussi été critiquée en raison de sa longueur – commencée à 20h45, elle s’était achevée vers minuit –, du trop grand nombre de candidats (22) et du fait que ces derniers interprétaient des reprises et non des titres qu’ils ont eux-mêmes écrits et composés alors que The Artist a l’ambition de mettre en avant des auteurs et compositeurs.