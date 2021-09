Les chaînes chamboulent les habitudes des téléspectateurs en cette rentrée. Après TF1 qui a fait passé Koh-Lanta du vendredi au mardi et Danse avec les stars du samedi au vendredi, c'est au tour de M6 de décaler la diffusion de la nouvelle saison du Meilleur pâtisser le jeudi et non plus le mercredi comme les années précédentes.

Le concours sucré fera ainsi son retour le 7 octobre à 21h05. le jour de programmation ne sera pas la seule nouveauté de cette dixième saison :Marie Portolano débarque à l'animation, en remplacement de Julie Vignali.

Julien Doré et Louane en invités

Pour célébrer cette décennie pas moins de vingt pâtissiers s'affronteront dans le Parc du Château au cours de deux épreuves. L'enjeu sera de taille, seuls quatorze d'entre eux pourront poursuivre la compétition et pénétrer sous l'emblématique tente.

D'autres surprises feront leur apparition au cours de la saison. Pour l'épisode intitulé « Quand la musique est bonne », Julien Doré et Louane dégusteront et évalueront les créations des candidats et candidates encore en lice.