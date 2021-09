Cela fut l’un des plus forts moments d’émotion du premier épisode de The Voice All Stars diffusé samedi. Anne Sila, finaliste de la saison 4 du télécrochet de TF1 est venue tenter à nouveau sa chance aux auditions à l’aveugle en reprenant Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. A travers le texte, elle semblait s’adresser à son coach de l’époque, Florent Pagny, qui était en larmes.

Pour son second passage, l’artiste de 31 ans a fait l’unanimité auprès du jury et sa prestation fut l’une des plus commentée sur les réseaux sociaux. Depuis ce dimanche, sa reprise est disponible sur les principales plateformes de streaming musical et un clip, mélangeant des bribes de son passage dans The Voice All Stars avec des images tournées dans les coulisses d’un studio d’enregistrement, a été mis en ligne.

Ce single figurera sur le troisième album d’Anne Sila annoncé pour le 29 octobre. Un communiqué de sa maison de disque, Play Two, nous apprend que les chansons de ce nouvel opus aborderont « différents styles musicaux » et retraceront le parcours de la chanteuse.

« Je vais mieux »

En 2015, Anne Sila s’était imposée face à Lilian Renaud en finale de The Voice. Elle avait ensuite sorti deux albums et incarné le rôle de Marie dans la comédie musicale de Pascal Obispo et Christophe Barratier, Jésus, de Nazareth à Jérusalem.

Elle a expliqué dans l’émission diffusée samedi que le télécrochet lui avait « sauvé la vie » en lui permettant de surmonter un drame personnel. « Pour moi, [revenir], c’est clore le chapitre où je n’allais pas bien et dire aux gens qui m’entourent que je vais mieux », a-t-elle ajouté, émue. Pour poursuivre dans cette aventure all stars, organisée à l’occasion du dixième anniversaire du télécrochet, elle a choisi d’intégrer l’équipe de Florent Pagny.