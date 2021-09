« Merci d’être inquiets de The Artist. Merci d’envoyer The Voice All Stars en face, parce que ça n’a jamais été fait au monde et qu’ils [TF1] envoient le plus lourd qu’ils puissent avoir à part les Restos du cœur [le concert des Enfoirés] ou un match de la Coupe du monde de football. Merci de faire ça parce qu’on est dans le juste, qu’on les inquiète et moi ça m’enlève une épine du pied : vu la concurrence, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse en termes d’audiences ? », avait déclaré Nagui fin août lors de la conférence de presse de The Artist.

L’animateur et producteur était convaincu que la première chaîne avait fait exprès de programmer le lancement de l’édition anniversaire de The Voice ce samedi, juste en face de la première de son télécrochet sur France 2 dédié aux auteurs, compositeurs et interprètes. Il s’attendait visiblement à ce que son émission ne fasse pas un excellent score, et les chiffres dévoilés ce dimanche matin par Médiamétrie lui donnent raison.

Moins de 1.5 million de curieux et curieuses pour « The Artist »

Seulement 1.32 million de personnes étaient au rendez-vous de The Artist (8 % de part d’audience) pour découvrir les 22 artistes en lice. Au même moment, 4.62 millions de fidèles (27 % de part d’audience) de The Voice suivaient le retour sur le plateau des auditions à l’aveugle de talents emblématiques des dix saisons écoulées sur le plateau pour l’édition « all stars ».

TF1 a ainsi fini en tête des audiences de la soirée, devant France 3 qui rediffusait le téléfilm Amours à mort (3.6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour 15.7 % de part d’audience) et M6 dont les deux premiers épisodes de la troisième saison de Dr Harrow ont réuni 1.7 millions de personnes (8.8 % de part d’audience).