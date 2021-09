Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Après l’émotion, les hommages. À la suite de l’annonce de la disparition de Jean-Paul Belmondo ce lundi, les chaînes de télévision se sont mises en ordre de marche afin de diffuser les plus grands films dans lesquels l’acteur est apparu. Lundi, il y avait même embouteillage, puisque pas moins de cinq longs métrages étaient proposés. Ce soir-là, France 2 remportait la bataille des audiences avec 3,5 millions de personnes, soit 16,5 % du public, devant L’As des As.

Mais ce n’est pas ce film qui a réalisé le plus gros score de la semaine. Le lendemain, France 2 proposait une rediffusion du Professionnel. Face au match France-Finlande sur TF1, le long-métrage sorti en 1981 a conquis 4,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 19,1 % de part de marché.

Le flash info

Pendant que vous êtes en train de lire cet article, confortablement assis chez vous ou moins bien installé dans les transports, certains et certaines de nos compatriotes parcourent actuellement des contrées lointaines pour la quinzième saison de Pékin Express. L’émission de M6 a démarré son tournage et parcourra quatre pays différents : le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la Jordanie et les Emirats arabes unis avec une finale à Dubaï. Et cette nouvelle édition a évidemment un petit nom : elle s’intitulera « Sur les pistes de l’aigle royal ».

L’instant zapping

Si de nombreuses chaînes ont décidé de rediffuser les classiques de Jean-Paul Belmondo après sa disparition, Plus belle la vie a également tenu à lui rendre hommage à sa propre façon. Mardi, au lendemain de la mort de l’acteur, une séquence de 38 secondes (et pas une de plus) a été diffusée en début d’épisode. On y voit les personnages de Laëtitia Belesta, Jean-Paul Boher et Mirta Torres tenir un dialogue tout en énumérant quatorze films de Bébel. Citer autant de titres en si peu de temps, c’est ce que l’on appelle faire un Casse.

Bebel est parti 🕊

Le Mistral lui rend hommage 😢 pic.twitter.com/kXAJqzgMQJ — Plus belle la vie (@PBLVofficiel) September 7, 2021

Les infos « pop-corn »

Un ex-Premier ministre face à Audrey Crespo-Mara. Ce dimanche, la journaliste consacrera son « portrait de la semaine », séquence culte de Sept à Huit, à Edouard Philippe. L’actuel maire du Havre répondra aux questions autour de l’élection présidentielle à venir et dévoilera « les coulisses inédites de Matignon », promet un communiqué de TF1. Intime par essence, le portrait sera l’occasion pour Edouard Philippe d’évoquer également ses origines, sa famille et son enfance.

France 2 se lance dans le remake. La chaîne du service public a annoncé démarrer cette semaine le tournage d’un téléfilm nommé Constance aux Enfers. Miou-Miou y incarnera une antiquaire qui ne croise pas grand monde à part Amine et Kimmy, un couple de voisins. Une nuit, Amine cherche secours chez Constance car sa femme est mal tombée et s’est tuée. « Pensant que la police ne va pas croire cette version à cause de son passé judiciaire, Amine emprunte la voiture de Constance pour emmener le cadavre et le faire disparaître. Ce secret partagé rapproche Constance et Amine. Mais un matin, une lettre anonyme accompagnée de photos demande une rançon : quelqu’un de l’immeuble a tout vu, le chantage commence », révèle le synopsis, quelque peu similaire à celui du thriller de 1963 dans lequel Michèle Morgan donnait la réplique à Simón Andreu.

Fil rouge de ce rétro TV de la semaine, la mort de Jean-Paul Belmondo a eu des répercussions sur la grille des programmes de TF1. Lundi, la chaîne devait lancer Une mère parfaite, sa nouvelle série portée par Julie Gayet, mais a finalement diffusé Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch. Ce bouleversement de planning contraint TF1 à reporter l’inauguration de sa fiction à une date ultérieure, pas encore révélée. Lundi prochain, en lieu et place des épisodes 3 et 4 d’Une mère parfaite, le public retrouvera un numéro inédit de Joséphine Ange Gardien, avec Mimie Mathy et Victoria Abril.