C’est ce que l’on appelle une annonce surprise. Alors que tout le monde (le service « Télévision » de 20 Minutes compris) pensait que le casting de la onzième saison de Danse avec les stars était au complet, TF1 a annoncé l’arrivée de Vaimalama Chaves ce vendredi, à une semaine du retour de l’émission à l’antenne, confirmant une information du Parisien.

Présentée comme une chanteuse par la chaîne – elle a sorti un album fin 2020 – Vaimalama Chaves est surtout connue en tant que Miss France 2019. Un casting sans reine de beauté est d’ailleurs rare dans l’émission. Avant elle, Valérie Bègue, Laury Thilleman, Sophie Vouzelaud, Sylvie Tellier, Élodie Gossuin, Iris Mittenaere et Linda Hardy y ont toutes participé. Vaimalama Chaves sera donc la huitième à fouler le parquet au bras d’un partenaire dont on ne connaît pas encore le nom.

« Franchement, c’est pas si mal »

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 560.000 personnes, la mannequin a partagé les premières images de ses répétitions. « C’est mon deuxième jour. J’ai besoin de pratiquer fort encore mais franchement, c’est pas si mal », a-t-elle écrit en story.

En compétition face à elle, Vaimalama Chaves devra affronter les comédiennes Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Ici tout commence). L’acteur Jean-Baptiste Maunier, le chanteur Bilal Hassani, l’humoriste Gérémy Crédeville, la chanteuse Lââm, l’ex-héros de Koh-Lanta Moussa Niang, la chanteuse Wejdene, la reine du burlesque Dita von Teese, la chanteuse Lola Dubini, le chanteur Tayc et le youtubeur Michou complètent le casting. À moins que la production et la chaîne ne nous réservent d’autres surprises de dernière minute.