Il faisait partie des aventuriers contactés pour participer à Koh-Lanta, La légende, en cours de diffusion sur TF1, mais il n’a pas finalement pas été du voyage. Sur le moment, cela l’avait énervé et il l’avait fait savoir mais quand on l’a rencontré au début de l’été, tout semblait oublié. Le quadragénaire normand peut également revendiquer fièrement son palmarès : il a quitté la saison 4, en 2004, à l’issue de l’épreuve d’orientation puis s’est imposé en 2009 dans Le Retour des héros.

Qu’est-ce que « Koh-Lanta » a changé pour vous ?

Koh-Lanta m’a fait faire un bond de maturité. Je pensais qu’elle était déjà installée mais elle s’est quand même développée considérablement, surtout après ma première participation en 2004 qui était plutôt un échec, même si j’ai fini quatrième. J’ai pu rebondir facilement, améliorer mon état d’esprit, ma force mentale, mes valeurs. J’ai explosé au Retour des héros que j’ai gagné. Je suis beaucoup plus patient et j’ai appris le sens du collectif, l’importance de la sociabilité.

Quelle est la question que les gens qui vous reconnaissent dans la rue vous posent le plus souvent sur « Koh-Lanta » ?

Ce n’était pas trop dur ? As-tu des nouvelles des aventuriers de ta saison ? Tu es sûr qu’on ne vous donne pas à manger en douce ?

Quelle est la question que l’on ne vous pose jamais et à laquelle vous auriez bien aimé répondre ?

C’est vrai que j’aimerais bien qu’on soit un peu plus pointilleux sur les questions. J’aurais aimé qu’on me demande si les nuits sont bonnes à Koh-Lanta ou comment on faisait quand il pleuvait énormément.

C’est l’occasion d’y répondre…

On va dire que les premières nuits, les deux premières semaines, c’est toujours délicat parce que l’adaptation est dure. Il y a la fatigue, le stress des épreuves et des éliminations est omniprésent, donc les nuits sont mouvementées. Concernant le temps, on s’en foutait. Quand il pleuvait énormément, notre confort était secondaire, la priorité était de protéger le feu. C’est là que le collectif prend tout son sens.

Quel est votre souvenir le plus fort ?

J’ai remporté une épreuve de confort qui m’a permis de découvrir une famille habitant dans une maison isolée au bord de l’Amazonie. Elle fabriquait son jus de manioc. J’ai trouvé ça extraordinaire. Ils étaient d’une telle authenticité, ils dégageaient une impression de bonheur alors qu’ils n’avaient quasiment rien. J’ai adoré ce passage-là.

Avez-vous gardé contact avec les candidats de votre saison ?

Oui, pour ce qui est des aventuriers des autres saisons, j’avoue qu’après Le Retour des héros, j’ai un peu stoppé les visionnages du vendredi – je travaille souvent ces soirs-là. J’ai gardé contact avec des aventuriers de 2009 et de 2004.

Vous ne suivez plus les nouvelles saisons de « Koh-Lanta » ?

J’ai regardé les deux dernières parce qu’il y avait deux Caennais, Dorian et Aurélien. Je les connaissais avant. Je suis le patron de la salle de sport où ils s’entraînent. Je ne m’attendais pas à les découvrir dans l’émission. Je me souviens qu’Aurélien m’avait envoyé un message en 2015 pour me demander des conseils parce qu’il avait toujours voulu faire Koh-Lanta. Il voulait de l’aide pour sa lettre de motivation.

Lundi prochain : Amel, gagnante de la saison 2 et candidate du Retour des héros.