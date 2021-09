Les rentrées se suivent et se ressemblent pour M6. Cette année encore, la chaîne pourra compter sur ses marques historiques telles que Top Chef ( qui devra faire sans Michel Sarran), Le Meilleur Pâtissier (qui fêtera ses dix ans) ou Pékin Express (qui est actuellement en tournage). Toutefois, quelques nouveautés viendront ponctuer la grille des programmes durant les mois à venir. Toutes jouent sur le même créneau : la proximité.

« C’est une spécificité de M6 de proposer cette typologie de programmes où on parle d’enjeux quotidiens qui sont hyper forts pour les gens. Ça leur permet vraiment de se projeter », a annoncé ce mardi Guillaume Charles, directeur général des programmes de la chaîne, dans le cadre d’une conférence de presse. Parmi les nouveautés, trois émissions récurrentes seront prochainement mises à l’antenne en prime time et aborderont des thématiques chères à M6 telles que la cuisine, la décoration et l’immobilier.

Vive la copie conforme avec Snack Masters

La cuisine et M6, c’est une histoire d’amour qui dure. La chaîne va continuer d’entretenir la flamme cette année avec une émission particulière qui ne fait pas du goût le plus important des critères. Dans Snack Masters, deux chefs auront pour mission de reproduire à l’identique des grands produits de consommation que tout le monde connaît et qu’on a plus l’habitude de voir pendant les pages de publicité qu’au sein des programmes de M6.

Une pizza Domino’s, un burger KFC, une barre de Snickers, autant d’exemples qui ont alimenté les trois saisons du format original britannique. En plus d’être bons, les plats concoctés par les chefs devront être les plus fidèles à l’original possible. Pour atteindre ces objectifs, les deux concurrents auront entre trois et cinq jours pour essayer la recette chez eux et devront la reproduire devant un jury en deux heures environ.

« En parallèle, on va aussi permettre au public d’aller dans les secrets de fabrication du produit original et faire des visites d’usines qui fascinent les gens pour essayer de comprendre comment c’est fabriqué dans la vraie vie », précise Guillaume Charles. Pour l’heure, aucun nom de chef participant à Snack Masters n’a été communiqué.

Mieux chez soi avec Mission Rénovation

Qui dit nouveau programme dit nouveau visage. Cette saison, M6 accueille Laurent Jacquet, un youtubeur spécialiste de la rénovation, des travaux et de la construction. Dans Mission Rénovation, le vidéaste viendra en aide aux familles qui se sont laissé dépasser par les travaux. « On est persuadés qu’il y a un boom de la rénovation. Beaucoup de gens ont envie de faire eux-mêmes leur maison, de rénover eux-mêmes mais parfois, ça ne se passe pas bien », commente le directeur général de M6.

La pression doit peser lourd sur les épaules de Laurent Jacquet puisque la chaîne voit en lui une future « référence en télévision parce qu’il va aider les familles, faire le constat de tout ce qui n’a pas été bien fabriqué, reprendre en main un chantier qu’ils ont voulu faire eux-mêmes. »

Le choix d’une vie avec Tout changer ou déménager

Après la cuisine et la rénovation, il sera l’heure de faire place à l’immobilier… couplé à la décoration ! Le concept de Tout changer ou déménager n’a presque pas besoin d’explications : dans ce programme, une famille se verra offrir la possibilité de déménager grâce à l’agent immobilier Antoine Blandin ou de changer la déco de leur maison grâce à l’architecte d’intérieur Sophie Ferjani. « Le tout arbitré par monsieur Stéphane Plaza », précise la chaîne.

Avec ces deux propositions sur la table, la famille devra faire un choix : faire appel à une experte déco ou un expert immo ? Un seul épisode a pour l’instant été tourné mais d’autres numéros devraient prochainement être mis en boîte.