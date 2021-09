Les chaînes françaises ont bouleversé leurs programmes pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo le jour même de sa mort, lundi. Vous étiez ainsi plus de 8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices cumulées devant votre petit écran pour lui rendre hommage. C’est L’As des as qui a réuni le plus de personnes sur France 2, avec 3,6 millions de téléspectateurs pour 16,5 % de part d’audience. Suit Itinéraire d’un enfant gâté sur TF1 avec 3,1 millions de téléspectateurs et 15,7 % de part de marché.

Un flop « magnifique » pour C8

Arte proposait un film peut-être moins immédiat, Le Voleur de Louis Malle, mais avec succès et 1,2 million de téléspectateurs (5,5 % de PDA). Flic ou voyou sur W9 a, lui, réuni 1 million de fans pour 4,8 % de part d’audience. Seul couac, C8 n’a séduit que 270.000 téléspectateurs (1,3 % de PDA) avec pourtant l’un des films cultes de l’acteur, Le Magnifique.

Il faut aussi préciser que Belmondo n’est pas à proprement dit premier des audiences de lundi soir, c’est Karine Lemarchand avec un nouveau numéro de L’Amour est dans le pré et 3,8 millions de fidèles (17,5 % de PDA) devant M6.