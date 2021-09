« Il y avait de l’émotion, il faut être fort pour rencontrer les filles comme ça », nous glisse Bernadette, la maman d’Hervé. Lundi dernier, elle était au côté de son fils pour suivre le premier épisode de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré. La diffusion est, depuis plusieurs semaines, le grand sujet de discussion dans leur village picard​ de 65 âmes et dans les alentours.

« On m’en parle quotidiennement et puis, je suis joueur, j’avais fait savoir que je passais à la télévision ce soir-là. Monsieur le maire a même passé un petit mot à mon sujet dans le bulletin municipal », souligne l’éleveur laitier.

« Ce que j’ai vécu, j’ai réussi à le transmettre par le biais de l’écran »

Il fallait donc vraiment le faire exprès dans les parages pour zapper l’émission de M6 et le premier épisode des speed-datings. « J’en ai fait pleurer des gens dans mon entourage… L’échange de regard avec Stéphanie, par exemple, a marqué énormément de personnes. Ce que j’ai vécu, j’ai réussi à le transmettre par le biais de l’écran », estime celui qui a redécouvert ses rencontres « d’un autre œil ».

A l’issue de ses trois tête à tête, Hervé a choisi de convier Stéphanie et Vanessa à la ferme. Et il s’est bien gardé de prévenir sa mère, comme le montre le deuxième épisode. « Elle savait que les prétendantes allaient arriver parce que les dates étaient calées, mais j’ai conservé une part de secret, explique-t-il. Mes parents ne savaient pas grand-chose sur elles, ils ignoraient tout du contenu des lettres et même leurs prénoms. Je leur avais simplement parlé de leur région d’origine. » « J’aurais aimé en savoir plus parce que c’était stressant », reconnaît Bernadette.

« Ne pas trop en savoir permet de favoriser la rencontre et la discussion, se défend l’agriculteur. Quand on ne connaît rien d’une personne, les questions simples, de base, restent à poser. »

« Avec ma mère, on aime se taquiner »

Surtout, à 43 ans, Hervé entend bien prendre sa vie en mains et quitter le cocon parental en prenant ses décisions seul, sans ingérence extérieure. « Il y a le Hervé d’avant et il y aura le Hervé d’après l’émission. C’est un grand bouleversement de vie quand même », affirme la quadra qui a progressivement pris davantage confiance en lui.

Voir les caméras débouler à la ferme a été déstabilisant au début. « Il ne faut pas être impressionné, dit-il. Au fur et à mesure, on s’habitue, on se met dans sa bulle et on oublie qu’on est filmés. Si on veut bien faire les choses et montrer sa vie, il faut être le plus naturel possible. »

Bernadette, elle, avoue être « un peu impressionnée quand même ». Pourtant, elle crève le petit écran et devrait s’imposer comme l’un des personnages de cette saison. « Avec maman, dans nos échanges, on a le sourire, on s’amuse. On aime plaisanter, se taquiner. On profite du moment avec la caméra, il ne faut pas avoir une image terne. La vie est assez difficile comme ça, autant faire les choses avec la joie, dans une bonne ambiance », confie Hervé, avant de préciser que son père « est plus réservé et aime mieux être tranquille, en spectateur. »

Les voisins eux aussi restent discrets. Ils ont vu le tournage, mais l’éleveur leur fait confiance pour tenir leur langue : « Ils savent à quelle émission je participe, ils ne vont pas aller chanter ça à tout le monde. » Tant pis pour les amis d’Hervé qui lui posent « énormément de questions sur le choix final ». « Comme je suis mystérieux, je ne dis rien à personne », conclut-il. Bernadette approuve : « Il faut les laisser dans le suspense. »