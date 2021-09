Avec l’édition anniversaire des 10 ans, The Voice All-Stars, à partir du 11 septembre sur TF1, The Voice Kids ne reviendra pas avant 2022 à l’antenne. Avec des coachs en moins. En effet, Jenifer et Soprano laisseront leur place à respectivement Louane et Julien Doré, une information révélée cet été mais que vous aviez peut-être ratée. Le chanteur marseillais s’en explique dans Le Parisien : « The Voice, c’est mon émission préférée et quand on m’a proposé, j’ai dit oui. Avec, sur les épaules, beaucoup de choses : le premier rappeur, black, musulman. Donc c’est encore un super message. Je me suis régalé. Je ne peux pas le faire cette année parce que j’ai la tournée, mais ça ne veut pas dire que je n’y retournerai pas ».

La dernière saison en date de The Voice Kids avait vu la victoire de Rebecca, 10 ans, mais aussi celle de TF1 avec une belle audience, sa meilleure depuis 2016.