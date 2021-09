Dix-neuf pays pour la 19e édition qui aura lieu le 19 décembre prochain. Il semblerait que l’Eurovision Junior ait un chiffre fétiche. La compétition musicale réservée aux 9-14 ans qu'organisera la France pour la première fois se déroulera à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt). A l’exception de la Biélorussie – dont l’adhésion à l’Union européenne de radiotélévision (UER) a été suspendue –, tous les pays en lice lors de la précédente édition seront au rendez-vous.

Outre la France, il faudra compter avec l’Allemagne, la Géorgie, le Kazakhstan, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, la Serbie, l’Espagne et l’Ukraine.

Des retours

Huit pays feront, quant à eux, leur retour dans le concours. A savoir l’Albanie, l’Arménie, l’Irlande, l’Italie, la Macédoine du Nord et le Portugal qui s’étaient retirés l’an passé, ainsi que la Bulgarie et l’Azerbaïdjan, qui n’avaient pas participé depuis, respectivement, 2016 et 2018.

Cet Eurovision Junior sera diffusé sur France 2. La chaîne annoncera prochainement les personnalités chargées de l’animation et l’artiste qui prendra le relais de Valentina, gagnante l'an passé avec sa chanson J’imagine.