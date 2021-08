Il ne remettra pas le couvert pour la saison 13 de Top Chef. « Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer le jury. Voilà, l’aventure s’arrête pour moi. (…) Vous allez me manquer mais on se retrouvera certainement », a annoncé Michel Sarran a annoncé ce mardi, dans une courte vidéo postée sur son compte Facebook.

Le chef toulousain officiait dans le concours culinaire depuis la saison 6 en 2015. Selon nos confrères du Parisien, il sera remplacé par Glenn Viel, chef de L’Oustau de Baumanière, restaurant triplement étoilé, aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) Baux-de-Provence. De son côté, la chaîne présente la nouvelle recrue de 40 ans comme un « jeune chef prodige aux multiples inspirations et reconnu comme l’un des plus créatifs de sa génération ».

« Top Chef rend extrêmement populaire »

« Il faut être honnête, l’émission a changé ma vie, confiait Michel Sarran à 20 Minutes en 2019. Quand vous avez trois millions de personnes qui vous regardent, ça change tout. Les restaurants étoilés ne sont connus que d’un public averti. Ça rend extrêmement populaire. »

Les autres jurés, Hélène Darroze, Paul Pairet et Phillipe Etchebest, seraient quant à eux reconduits. Ce dernier sera de retour prochainement sur M6 pour une nouvelle saison d’Objectif Top Chef.

Le tournage de la prochaine saison de Top Chef devrait commencer courant septembre.