Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Une rentrée en deux parties. Alors que les talk-shows et les programmes de téléréalité reviendront à l’antenne lundi, les bons élèves ont déjà repris le chemin de l’école cette semaine. Parmi eux, Télématin a livré sa nouvelle formule, désormais animée par Julia Vignali et Thomas Sotto. Les cinq premiers numéros ont conquis 803.000 personnes, soit 27,7 % de part de marché. Un pari (pour l’instant) réussi et un score nettement supérieur à l’an dernier, comme le rappelle Puremédias : à la même époque, 673.000 téléspectateurs et téléspectatrices, soit 25,1 % du public, s’étaient branchés sur France 2.

L’instant zapping

Pour son anniversaire, Demain nous appartient a mis les petits plats dans les grands. A l’antenne, les fans n’ont pas vu de bougies mais ont découvert un nouveau générique, lancé à l’occasion du millième épisode de la série de TF1. Un changement important opéré par Vianney, qui a écrit, composé et interprété ce titre. Nos lendemains n’apparaîtra pas sur un prochain album de Vianney, mais figure sur la liste des chansons de la bande originale de Demain nous appartient, sortie ce vendredi. On y retrouve le nouveau générique mais aussi les titres qui composent le thème musical de la série.

La pause vidéo

Le temps d’un instant, 20 Minutes vous propose de prendre une bouffée de nostalgie avec notre série vidéo consacrée aux programmes qui ont marqué le petit écran pendant les vacances. Le huitième et dernier numéro d’Un été devant la télé est notamment consacré à Foudre et Cœur Océan, ces séries qui ont accompagné les grasses matinées des ados des années 2000.

Les infos « pop-corn »

Elles ne mettaient pas que le chocolat dans le papier d’alu. Depuis cinq ans, les marmottes égayaient les coupures publicitaires de France 3, mais elles ont décidé de rentrer définitivement dans leur terrier. Rassurez-vous, la relève sera assurée. « Rendez-vous en décembre avec le nouvel élu », a prévenu France 3 dans le clip d’adieu des marmottes.

Les cris de joie (et quand même beaucoup de pleurs) vont de nouveau se faire entendre sur TF1. Le 13 septembre, la chaîne lancera la troisième saison de Familles nombreuses : la vie en XXL. Alors que l’on vivra la suite des aventures des familles Santoro, Gayat, Pélissard, Blois, Dol et Van der Auwera, cinq nouvelles tribus se joignent au programme. La famille Bambara et ses quadruplés, les Gonzalez et leurs sept enfants, les Cordule et leurs six bambins, les Gomez installés dans un village de Lozère, et enfin, la maman solo Cindy et ses sept enfants dont deux paires de jumeaux, seront de la partie.

Vous doutez encore du fait que Salto est l’une des plateformes de streaming les plus cool au monde ? Peut-être que vous changerez d’avis en apprenant que Germinal, dont la diffusion fait partie des événements de la rentrée, arrivera en avant-première le 1er septembre. Réalisée par David Hourrègue (Skam), cette fiction est l’adaptation du roman d’Emile Zola et est attendue pour l’automne sur France 2.