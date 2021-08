« Un cap est réellement franchi dans l’histoire des émissions télé. » Jean-Luc Reichmann n’a pas caché sa joie ce samedi dans Les 12 coups de midi. Quelques jours seulement après avoir battu le record du nombre de participations au jeu de TF1, son champion Bruno a créé l’événement en établissant le record du monde de victoires individuelles dans un jeu télévisé.

Grâce à sa 214e victoire, Bruno passe devant Marie-Christine qui était devenue la plus grande gagnante de l’histoire du petit écran en 2018 grâce à sa participation à Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. A noter toutefois que ce record n’est pas homologué mais qu’il pourrait prochainement le devenir. « On est en train de bosser ça avec le livre Guinness Book des records », a précisé Jean-Luc Reichmann.

Un dernier record à battre

Dans son viseur, Bruno a un ultime record à battre, celui du plus grand gain remporté dans un jeu télévisé. A ce jour, sa cagnotte s’élève à 906.634 euros, un score inférieur à celui de son prédécesseur, Eric, qui avait vu son parcours s’arrêter avec 921.316 euros de gains et de cadeaux en poche. Après cette première étape, il ne restera plus qu’à dépasser la somme remportée par Marie Friedel le 27 août 2004 dans Qui veut gagner des millions ? : un million d’euros.