La onzième saison de Danse avec les stars sera celle des nouveautés. Jury renouvelé, décor modernisé, il y aura du changement autour du parquet de l’émission de TF1 dès le vendredi 17 septembre. Les célébrités, elles aussi, n’hésitent pas à insuffler un vent de fraîcheur dans le programme. Parmi elles, le chanteur Bilal Hassani dansera en couple avec un autre homme, une première pour la version française.

« Quand on l’a rencontré, il nous a dit "Je rêve de le faire mais je voudrais danser avec un homme". C’était dans la même phrase. C’était un truc très naturel pour lui, qu’il défend », a expliqué Frédéric Pedraza, directeur général adjoint chargé des contenus chez TF1 Production, lors d’une conférence de presse à laquelle 20 Minutes a assisté.

« Dans l’esthétique de la danse et de ce qu’il est sur scène, il nous a dit qu’il ne se voyait pas guider mais plus dans des postures et des positions féminines en tant que danseur, a complété Deborah Nahon, directrice des divertissements chez TF1 Production. Pour lui, c’était évident. Il se voyait plus être porté que porter, par exemple. Pour lui, c’était très clair de danser avec un homme. »

« Ça permet de se renouveler »

Ce n’est pas la première fois dans le monde qu’un couple de même sexe participera à la compétition. « Ça s’est déjà fait dans plein de pays : aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, avance Géry Leymergie, directeur général adjoint chargé des contenus chez BBC Studios France. En tout cas, ce n’est pas un souci par rapport au format, au contraire, ça permet de se renouveler. »

Pour l’heure, les couples de danseurs et leur célébrité n’ont pas été révélés. Bilal Hassani pourrait donc danser avec Maxime Dereymez, Christophe Licata, Anthony Colette ou Jordan Mouillerac qui font tous les quatre leur retour dans l’émission. A moins que la production ne décide de l’associer à l’un des petits nouveaux de cette saison, à savoir Joël Luzolo, Samuel Texier ou Adrien Caby.