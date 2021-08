Un premier invité qui donne le ton de la saison. Ce lundi 30 août, les talk-shows du soir, parmi lesquels Touche pas à mon poste, feront leur rentrée. Sur C8, l’émission de Cyril Hanouna lancera sa treizième saison avec un invité qui ne sera autre que le médiatique et controversé professeur Didier Raoult. À quelques jours de la perte potentielle de son titre de directeur de l’IHU Méditerranée Infection, le microbiologiste accordera une interview à l’animateur.

« C’est le vrai et c’était très important pour moi de l’avoir sur la première », a réagi Cyril Hanouna sur son compte Twitter à la suite de cette annonce. La chaîne, quant à elle, promet « un entretien vérité en direct ».

Une année politique pour TPMP

Cette invitation adressée à Didier Raoult témoigne de la volonté de Touche pas à mon poste de s’inscrire davantage en tant qu’émission d’actualité. « On lancera Les flingueurs du PAF, une nouvelle rubrique sur les sujets d’actu. Quatre intervenants donneront leur avis sur des photos du jour ou la danse de Marlène Schiappa. On devrait avoir Fabrice Di Vizio, Yann Moix et Éric Naulleau parmi huit flingueurs », avait témoigné Cyril Hanouna auprès de nos confrères du Parisien en fin de saison dernière.

En cette année d’élection présidentielle, l’animateur de C8 a également pour ambition de lancer une nouvelle émission politique, en prime time, dans laquelle il recevrait tous les candidats et candidates au poste de président ou présidente de la République.