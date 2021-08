Fans de The Voice, à vos agendas. Le coup d’envoi de l’édition all stars, marquant les dix ans d’antenne du télécrochet, sera lancé sur TF1 le samedi 11 septembre, à 21h05.

Une cinquantaine de talents qui ont marqué l’émission et sa version Kids au fil des saisons, dont Al. Hy, Olympe, Louis Delort, Anne Sila ou Gjon’s Tears, ont accepté de jouer le jeu. Ils repasseront par la case des auditions à l’aveugle et, s’ils sont retenus, enchaîneront directement avec les cross battles avant d’être départagés par le public en direct.

Rien à gagner

A saison exceptionnelle, dispositif exceptionnel : cinq coachs – et non quatre – prendront place sur les fauteuils rouges : Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Patrick Fiori.

Autre particularité : il n’y aura rien à gagner. Aucune somme d’argent ni promesse de contrat en maison de disques n’attend le gagnant ou la gagnante. « Ce n’est pas le même enjeu que lors d’une saison classique. On sait qu’il y a beaucoup de gens qui gagnent à être vus », a déclaré Zazie lors de la conférence de presse de présentation.

La chanteuse a hésité à venir comme coach sur cette saison all stars. « Je me demandais si cela valait le coup de souffler ces bougies, a-t-elle confié. Et puis, lors du tournage, on s’est fait retourner le cœur en deux secondes. On a été rattrapés par un truc affectif dans ce contexte où, [avec les confinements et couvre-feu] on avait été privés de nos proches, de concerts. Cela mettait du sens pour nous. »