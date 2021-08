C'est l'une des nouvelles émissions les plus attendues. Ce mardi, à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, Nagui en a dit un peu plus sur le concept de The Artist, qu'il lancera prochainement sur France 2.

Ce concours de talents verra concourir des auteurs, compositeurs et interprètes. Les jeunes artistes (la moyenne d'âge serait de 20 ans), séléctionnés parmi les 1.600 candidatures reçues, chanteront ainsi des chansons qu'ils auront écrites et composées. Le public pourra voter, gratuitement, pour les départager.

Masterclass sur France 4

The Artist sera diffusé sur six soirées, en prime-time et en direct sur la deuxième chaîne.

En parallèle, toute les soirs de la semaine, à 20h, sur France 4, Leïla Kaddour animera des masterclass qu'assureront des auteurs, compositeurs et interprètes célèbres, dont Laurent Voulzy, Barbara Pravi ou Gaëtan Roussel...