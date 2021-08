La frustration est immense pour Freddy. Le trentenaire, qui participait pour la cinquième fois à Koh-Lanta, a été contraint de quitter la saison anniversaire, La Légende, dès le premier jour de tournage, pour raison médicale. Comme les fidèles de l’émission l’ont vu lors de l’épisode diffusé mardi sur TF1, l’aventurier s’est blessé lors de la toute première épreuve, un parcours du combattant particulièrement difficile. « J’avais préparé cette aventure, je voulais la vivre », confie-t-il à 20 Minutes.

Quand on participe à « Koh-Lanta », imagine-t-on l’éventualité de devoir abandonner sur blessure ?

J’avais envisagé bien des choses mais celle-là n’en faisait pas partie. Je redoutais plutôt d’être éliminé le premier pour ne pas avoir été assez stratège. C’est super dur de partir sur blessure, surtout sur la première épreuve du premier épisode. J’ai l’impression de ne pas avoir vécu mon Koh-Lanta. Je n’ai pas mangé un seul morceau de coco, je ne me suis même pas baigné dans l’eau de Tahiti.

Lorsque le médecin vous annonce que vous ne pourrez pas reprendre l’aventure, cela a été le coup de massue ou vous vous y étiez préparé dès votre prise en charge par les secours ?

Ce n’est pas le médecin qui m’a annoncé ça. Après que je me suis blessé, j’ai été évacué à l’hôpital. J’ai passé une radio et on m’a diagnostiqué une luxation de l’épaule. Un médecin me l’a remise en place et là, d’un seul coup, c’est allé mieux. J’ai eu l’impression que je pourrais reprendre l’aventure dès le lendemain. J’ai passé la nuit à la maison médicale et, le matin, Denis Brogniart est arrivé pour m’annoncer que, pour raison médicale, je ne pourrai pas réintégrer l’aventure. Et là, mon monde s’est effondré. J’avais préparé cette aventure, je voulais la vivre.

Vous dites dans votre portrait que vous vous étiez préparé pendant un an…

Plus que ça : je me suis entraîné pour l’émission pendant plus de deux ans. Pour la petite histoire, la production m’avait contacté en janvier 2019 pour participer à L’île des héros [saison diffusée l’an passé pendant le premier confinement], donc j’ai commencé ma préparation en joignant un bootcamp, un camp d’entraînement encadré par d’anciens militaires, pendant quatre mois en Australie. Pour des raisons personnelles, je n’ai pas pu participer à L’île des héros – le mariage de mon grand frère tombait au même moment. Mais je me disais que la production allait forcément organiser quelque chose pour les vingt ans de Koh-Lanta. J’ai donc décidé de continuer mon entraînement, pour être prêt au cas où on me rappelle.

Vous avez mis du temps à vous remettre de ce départ précipité ?

Cela a été dur sur le moment, un gros coup au moral. Cette aventure, je l’attendais. Mais je savais, et j’avais prévenu ma chérie de ça, que Koh-Lanta réserve toujours des surprises et que je pouvais être le premier éliminé. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit sur blessure, mais je l’avais en tête, même si j’y allais pour gagner. Je suis toujours déçu, mais je m’en suis remis.

Vous seriez partants pour une sixième participation ?

Si on me le propose, c’est un oui, direct ! Je n’ai pas l’impression d’avoir vécu cette aventure en dehors d’avoir été sur la ligne de départ.

Vous allez regarder cette saison ou vous allez éviter ?

Je suis impatient de la découvrir à la télé parce que, du coup, je ne sais pas ce qui se passe suite à mon départ.

Parmi tous les aventuriers et aventurières du casting qui, selon vous, mérite de gagner ?

Je vais donner un Top 3, celui que j’aimerais voir sur les poteaux : Laurent, Claude et Clémentine.