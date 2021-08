Une rentrée télé en ordre dispersé. Les plus précoces retrouveront le chemin des plateaux dès lundi – c’est le cas du nouveau binôme de Télématin sur France 2 ou des journalistes de BFMTV. Les autres reprendront le 30 août – l’équipe de Quotidien sur TMC, L’amour est dans le pré sur M6… – ou, diffusion le week-end oblige, le 4 septembre, à l’instar de Laurent Ruquier et Léa Salamé dans On est en direct sur la deuxième chaîne. Ces prochaines semaines verront aussi le retour d’émissions-phares comme The Voice, dans une version « All Stars » ou Le Meilleur pâtissier, avec une nouvelle animatrice, Marie Portolano, aux commandes, tandis que France 2 dégainera le télécrochet The Artist… 20 Minutes fait le point (non exhaustif) sur les principaux changements et nouveautés.

TF1 mise sur ses programmes cultes

Pour cette rentrée, la première chaîne ancre sa grille des programmes sur ses fondamentaux qu’elle agrémente d’un zeste événementiel et spectaculaire. La saison anniversaire de Koh-Lanta (20 ans déjà !) aura pour sous-titre La Légende et réunira vingt candidats et candidates emblématiques (Claude, Clémence, Teheiura, Coumba…) au fil d’épisodes s’annonçant – on l’espère – généreux en performances, retournements de situations et stratégies malignes. Le gros bouleversement se trouve dans le jour de diffusion : le jeu d’aventure quitte sa case habituelle du vendredi pour celle du mardi. Coup d’envoi ce 24 août à 21h05. TF1 proposera prochainement une version All Stars d’un de ses autres programmes-phares : The Voice. Le télécrochet soufflera ses dix bougies en faisant concourir pour la beauté du geste (et de la musique), des dizaines de talents passés par l’émission. A en juger par les premières images, les fidèles du programme peuvent s’attendre à des samedis soirs nostalgiques, surprenants et émouvants. Après un hiatus de deux ans, Danse avec les stars fera son retour avec un nouveau jury : Denitsa Ikonomova, Jean Paul Gaultier et François Alu distribueront désormais les points au côté de Chris Marques. Sur la piste, sont annoncés Wejdene, Tayc, Lola Dubini ou Lââm, entre autres. Par ailleurs, de nouvelles saisons de Mask Singer et District Z ont été tournées au début de l’été. Elles pourraient débarquer dans le semestre.

Du mouvement à France Télévisions

Le service public a composé ses grilles de rentrée avec un jeu de chaises musicales. Laurent Bignolas a quitté son fauteuil de Télématin. Dès lundi, dans un nouveau décor, Thomas Sotto et Julia Vignali (venue de M6) lui succéderont en semaine tandis qu’un autre binôme sera chargé de l’animation le week-end : Damien Thévenot et Maya Lauquet. Cette dernière quitte donc La Quotidienne de France 5 que continuera de présenter, seul, Thomas Isle, jusqu’en décembre. Le programme passera ensuite en version hebdomadaire (on en reparlera en temps voulu). Agathe Lecaron garde son siège : c’est son émission, Les Maternelles, jusqu’ici diffusée sur France 5, qui déménage sur France 2 où elle sera programmée chaque jour de la semaine à 9h30. A 11h20, toujours sur la deuxième chaîne, Bruno Guillon reste en place mais, Les Z’amours ayant tiré sa révérence après vingt-six années d’antenne, il pilotera dès le 23 août, un nouveau jeu, Chacun son tour, mêlant hasard, culture générale et adresse… Les samedis soir, une deuxième chaise sera installée au côté de Laurent Ruquier dans On est en direct : Léa Salamé l’accompagnera tout au long de la saison qui sera marquée par la présidentielle. « Nous sommes ravis de ce nouvel attelage. Nos premières réunions ensemble vont dans le bon sens », avait réagi début juin, auprès de 20 Minutes, Philippe Thuillier, coproducteur du talk-show. Si Jean-Marc Généreux avait animé seul, l’an passé, la première du divertissement Spectaculaire! sur France 2, il présentera la deuxième en compagnie de Cyril Féraud, après que des modifications ont été apportées au concept. Mais LE gros événement côté divertissements sur le service public sera The Artist : avec ce télécrochet en direct, Nagui veut révéler les auteurs/autrices, compositeurs/compositrices et interprètes de demain. Pour l’heure, peut de détails ont filtré sur le concept, mais on devrait en savoir plus incéssamment, l’émission devrait débarquer très vite.

M6, les programmes phares en figure de proue

C’est un peu comme pour TF1 : les programmes emblématiques de la sixième chaîne auront la part belle à la rentrée. L'amour est dans le pré reviendra le 30 août pour une seizième saison de romantisme champêtre. En guise d’apéritif, ce lundi, M6 nous donnera des nouvelles de plusieurs couples et célibataires qui ont fait battre le cœur du public via un « Que sont-ils devenus ? ». Le mariage de Matthieu et Alexandre, les tourtereaux qui ont marqué la saison précédente, sera raconté en fil rouge, préparez vos mouchoirs ! Le Meilleur pâtissier aura droit à une dixième saison avec une nouvelle recrue à l’animation : Marie Portolano. Celle qui a fait ses armes dans le journalisme sportif apposera sa touche personnelle. « Là où elle est la meilleure, c’est quand elle improvise. Elle est très drôle dans la vraie vie et apporte des choses qu’on n’aurait pas imaginées. On sent qu’elle s’amuse », dixit Jérémie Atlan, directeur du divertissement chez BBC Studios qui produit l’émission. Cyril Lignac, lui, en plus de rempiler dans le jury du concours pâtissier, revient dès ce lundi, en direct à 18h40, pour une nouvelle salve de Tous en cuisine, programme à succès né durant le premier confinement. Désormais, ce n’est plus dans sa cuisine que le chef confectionnera ses recettes mais dans un potager installé sur un toit de Paris…

Du côté des chaînes infos…

Quoi de neuf sur BFM TV ? Plein de choses. Dès lundi, tous les jours en semaine Yves Calvi sera aux manettes de Calvi 3D sur la tranche 19-20h. Les trois « D » en question sont ceux de « décryptage, débat et direct ». Natacha Polony, elle, officiera au côté d’Aurélie Casse de 20 à 21h. Chaque soir, elle livrera son regard sur l’actu et recevra un ou une invitée chaque soir. Alain Marschall et Olivier Truchot reformeront quant à eux leur duo sur la tranche 17-19h. Pascale de La Tour du Pin, revient sur BFMTV après ses années passées à LCI et elle en a fini avec les matinales. Désormais, elle présentera Le Dej’info de 12h à 14h, centré sur l’info de proximité. Julien Migaud-Muller reste aux manettes de la Première édition, entre 4h30 et 6h qu’il coprésentera désormais avec Pauline Pioche, qui succède à Sophie Hebrard.

Sur CNews, Laurence Ferrari présentera une nouvelle émission de 17h à 18h qui se poursuivra jusqu’à 19h sur Europe 1. Voici l’une des illustrations des synergies qui devraient voir le jour entre les deux médias dont Vincent Bolloré est l’actionnaire. A noter que ces dernières semaines, la radio a vu partir la plupart des voix qui faisaient la personnalité de l’antenne. Le sociologue et essayiste conservateur québécois Mathieu Bock-Côté cumulera les casquettes de chroniqueur dans plusieurs émissions de la chaîne et d’animateur. Dans Il faut en parler, dès le 28 août, il effectuera avec ses invités « un décryptage de l’actualité mais aussi des grands enjeux de fond » actuels et « qui heurtent toutes les sociétés occidentales, des deux côtés de l’Atlantique », a fait savoir la chaîne dans un communiqué.

Sur LCI, Pascale de la Tour du Pin sera remplacée à la matinale par Stefan Etcheverry (venu de BFMTV) et Hélène Mannarino. Ruth Elkrief quant à elle sera au rendez-vous de la tranche 20h-22h du lundi au jeudi, succédant ainsi à Darius Rochebin qui animera désormais une émission en deux parties – l’une de 20h à 21h et l’autre de 22h à minuit – sur la présidentielle les vendredis, samedis et dimanches.