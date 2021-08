La controverse n’avait cessé d’enfler depuis l’annonce de la programmation, en prime time sur C8, d’Unplanned, un film américain sur l’interruption volontaire de grossesse ( IVG). Dans son communiqué, la chaîne avait même indiqué que cette fiction avait « suscité la polémique en adoptant le point de vue des militants anti-avortement ». Au final, la diffusion d’Unplanned lundi soir s’est soldée par un échec retentissant : il n’a été suivi que par 304.000 personnes, soit une part d’audience de 1.5 %, selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Puremédias.

C8 émarge à la quinzième place des audiences de la soirée, derrière TFX, RMC Story et Chérie 25. Et loin derrière les 4.5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (21.1 % de part d’audience) au rendez-vous de l’épisode inédit de Camping Paradis sur TF1, triomphateur de la soirée.

Unplanned, c’est l’histoire d’Abby Johnson, directrice d’une clinique d’un planning familial, qui, après avoir assisté à un avortement, dit avoir vécu un « éveil spirituel ». « C’est un film produit par les évangélistes, un mouvement très engagé dans ce que l’on appelle la religion publique, c’est-à-dire une présence affirmée de la religion dans les sphères politiques et médiatiques », expliquait à 20 Minutes Mihaela-Alexandra Tudor, maîtresse de conférences spécialisée dans le domaine de la religion et des médias. Elle soulignait la « tendance des évangélistes à participer de manière active à la défense de certaines orientations pro-vie à travers les médias et les productions de la culture populaire. »

«Un outil de propagande anti-avortement abject»

Juste avant le début du film, C8 a fait apparaître le message suivant : « En France, toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l’entend. Ce droit est garanti par la loi. Ce récit qui n’engage que son auteur ne signifie pas remettre en question ce droit mais d’en mesurer l’importance. »

Sur Twitter, Unplanned figurait parmi les sujets les plus commentés lundi soir. L’immense majorité des messages prenait la défense du droit à l’IVG. Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, l'a qualifié «d'outil de propagande anti-avortement abject» qui « va à l’encontre de nos valeurs ». « Accéder à l’IVG est un droit en France (…) nous nous battrons pour le garantir ! Non à l’entrave, non à la culpabilisation », a tweeté Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté.