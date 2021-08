Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

La soupe à la grimace est-elle au menu de la cantine de TMC ? Lancée en plein cœur de l’été, l’émission Chefs ne fait pas recette pour sa première semaine d’antenne. La vie professionnelle et personnelle de Mauro Colagreco, Kelly Rangama ou encore Glenn Viel n’a attiré que 140.000 gourmands et gourmandes en moyenne, soit une part de marché de 0,7 % pour ses six premiers épisodes. Une moyenne plus faible que les best-of de Quotidien proposés auparavant. Il reste encore une quinzaine de numéros à diffuser avant le retour de l’émission de Yann Barthès.

Le flash info

Il y a deux types de fans : celles et ceux qui attendent patiemment la diffusion de leur série préférée à l’heure dite, et les autres. Pour cette deuxième catégorie de personnes, Salto a décidé de proposer en avant-première la neuvième saison de Candice Renoir. L’héroïne sétoise revient le vendredi 27 août sur France 2 mais les dix épisodes sont déjà visionnables en intégralité sur la plateforme de streaming. Cette année, la protagoniste n’a pas le droit d’enquêter en raison d’une double sanction et se fait détrôner par ​​Pénélope Valier, interprétée par Maëlle Mietton. La vie va-t-elle devenir moins rose pour elle ?

La pause vidéo

Le temps d’un instant, 20 Minutes vous propose de prendre une bouffée de nostalgie avec notre série vidéo consacrée aux programmes qui ont marqué le petit écran pendant les vacances. Le cinquième numéro d’Un été devant la télé est consacré à Fort Boyard, dont la 32e saison est actuellement à l’antenne de France 2.

Les infos « pop-corn »

Il part se mettre au vert, mais en plein Paris. Le lundi 23 août, Cyril Lignac sera de retour pour une nouvelle saison de Tous en cuisine, l’émission lancée en plein confinement en mars 2020. Le public découvrira un changement de taille lors de la prise d’antenne : le chef ne sera plus en direct depuis son appartement mais dans une cuisine-atelier installée sur le toit du grand magasin BHV. « À un moment, c’est mon appart, ce n’est pas le studio de La Plaine-Saint-Denis ! Ce n’était plus viable », a-t-il confié à nos confrères de TV Mag.

Les comédiens et comédiennes ne prennent pas tous et toutes des vacances pendant l’été. C’est le cas de la troupe de Clem qui est partie en tournage afin de mettre en boîte les six épisodes de sa douzième saison. Deux nouvelles têtes intègrent la fiction de TF1. D’une part, François-David Cardonnel reprend le rôle de Jérôme Thévenet, incarné par Benoît Michel de 2013 à 2017. De l’autre, Héléna Noguerra se glissera dans la peau d’Iris Kahn, une professeur qui ne laissera pas Valentin indifférent.

Autre tournage pour une autre époque. Jusqu’en septembre, une partie de la région parisienne et des Hauts-de-France se retrouvera plongée en 1857, date à laquelle s’est tenu le procès de Flaubert pendant lequel Madame Bovary est jugé coupable pour outrage à la morale publique et religieuse. La fiction reviendra sur la vie de l’héroïne et animera le débat sur la condition des femmes à cette époque.