Un record battu qui n’a pas fait grand bruit. Ce samedi, Bruno est devenu le deuxième plus grand champion des 12 coups de midi sur TF1. Une belle performance qui n’a pas été mentionnée à l’antenne, sans doute parce que le candidat a pris la place de Christian Quesada, dont le nom fait partie des mots tabous depuis que l’homme a été condamné pour corruption de mineures et détention et diffusion d’images pédopornographiques.

Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs, le maître de midi a confirmé qu’aucune référence à Christian Quesada n’avait été faite pendant le tournage de l’émission. « C’est après l’émission que je me suis rendu compte que je devenais officiellement deuxième du classement, a expliqué Bruno. Quand Eric l’avait dépassé, forcément, ça avait été mentionné parce qu’il devenait numéro 1. Là, ça s’est fait sans que moi-même je m’en rende compte. »

Après 193 participations, Bruno peut se targuer d’avoir récolté la somme de 812.995 euros de gains et de cadeaux. Pour le champion, il reste un objectif à atteindre : celui de dépasser le record d’Eric. S’il continue à enchaîner les victoires, cela ne devrait être qu’une question de jours. Le recordman est en effet parti après 199 émissions avec 921.316 euros en poche. Pour savoir si le roi du jeu de Jean-Luc Reichmann sera détrôné, rendez-vous le 13 août.