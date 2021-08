En plein mois d’août, les rediffusions s’enchaînent sur le petit écran. Il n’y avait qu’à regarder le programme de ce vendredi soir pour s’en rendre compte. Sur France 2, Les petits meurtres d’Agatha Christie continuent de faire le bonheur du public puisque la chaîne publique se place en tête des audiences. L’épisode Mademoiselle MacGinty est morte, diffusé pour la première fois le 11 septembre 2015, a conquis 3,11 millions de personnes, pour une part de marché de 17,1 % selon des données Médiamétrie communiqués par Puremédias.

TF1 se retrouve sur la deuxième marche du podium des audiences grâce au Monde des Enfoirés, le concert qui célébrait les 30 ans de la troupe. Enregistré à Bordeaux, le show en rediffusion a fait danser 2,94 millions de fidèles, soit 19,3 % du public. Un score incomparable aux 8,90 millions de curieux qui avaient assisté au spectacle lors de sa première diffusion sur TF1 le 8 mars 2019.

Pour de l’inédit, prenez la route direction France 5

France 3 ferme la marche avec… une autre rediffusion, datant d’il y a tout juste un an. Présentée par Dave, l’émission 300 chœurs consacrée cette fois-ci aux chansons des années 1970 a plu à 1,97 million de fans, soit 12 % du public. Des chiffres qui permettent à la chaîne publique de se placer devant M6 et, devinez quoi, une rediffusion de deux épisodes de NCIS. Les aventures de Gibbs ont été regardées par 1,75 million de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 9,7 % de part d’audience.

Si le public désirait voir un programme inédit, il fallait zapper sur France 5 qui programmait le premier épisode de la saison 14 des Routes de l’impossible. Ce nouveau numéro s’intéressait aux chauffeurs de l’Afghanistan​, prêts à tout pour faire fonctionner ce pays où le réseau ferroviaire est quasi inexistant. Au total, un million de téléspectateurs et téléspectatrices sont partis sur la route, soit 5,4 % du public.