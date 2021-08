Tout le monde veut prendre sa place s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. A partir du lundi 9 août, Laurence Boccolini reprendra les rênes de l’émission, succédant ainsi à Nagui, animateur depuis son lancement à l’été 2006.

Pour accompagner ce nouveau départ, France 2 a dévoilé un tout nouveau générique. Les fans du jeu de midi y retrouveront la musique historique de TLMVPSP ainsi qu’un logo modernisé.

On espère que vous êtes prêts pour LE Grand retour de Tout le monde veut prendre sa place ! 🥳

RDV le 9 août aux côtés de Laurence Boccolini 😍#TLMVPSP #France2 #EmissionTV #Divertissement #LaurenceBoccolini pic.twitter.com/kVmJYRMT96 — Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place (@tlmvpsp) July 25, 2021

« Je t’embrasse ma Lolo, plein de bonnes vibrations ! »

Absente depuis l’ouverture des JO de Tokyo, l’émission sera de nouveau à l’antenne la semaine prochaine avec sa nouvelle présentatrice. Nagui avait profité de cette coupure sportive pour faire ses adieux aux fidèles de l’émission le 22 juillet dernier.

« Vous retrouverez Laurence Boccolini, Laurence que j’aime d’amour et qui va s’occuper de vous, vous divertir et vous amuser ! Elle sera comme un poisson dans l’eau. Je t’embrasse ma Lolo, plein de bonnes vibrations ! Et je souhaite beaucoup de bonheur à ceux qui ont travaillé et continueront de travailler sur Tout le monde veut prendre sa place », déclarait-il (à revoir en replay par ici). Et que les fans de Nagui se rassurent, ils retrouveront l’animateur tous les jours dans N’oubliez pas les paroles.