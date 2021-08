Le retour de Danse avec les stars s’annonce explosif. Après deux ans d’absence due à l’annulation de la dernière saison à cause du Covid-19, le concours de TF1 risque de nous en mettre plein les yeux à la rentrée. Côté piste de danse, plusieurs candidats et candidates ont confirmé leur participation, à l’image de Wejdene, Tayc ou encore Lucie Lucas.

Du côté du jury et des danseurs professionnels, de nouvelles têtes feront leur apparition. Denitsa Ikonomova passera ainsi côté jurés, remplacée par Coralie Licata, la femme du danseur Christophe Licata.

Un casting cinq étoiles

« L’équipe de Danse avec les stars m’a prévenu que le rythme était très intense et qu’il fallait que je m’engage vraiment. Puis ils m’ont dit qu’ils me voulaient, et cela m’a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l’émission », a ainsi expliqué Wejdene ce week-end au Parisien, confirmant des informations de Puremédias début juillet. La chanteuse sera donc l’une des candidates en lice pour cette nouvelle saison, et une adversaire de taille. « Je suis vraiment déterminée, c’est mon image qui est en jeu. Mais je suis déter, je vais me surpasser. Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas », a-t-elle assuré.

Face à elle, les téléspectateurs retrouveront également le chanteur Tayc, qui a lui aussi confirmer sa présence au quotidien, tout comme Lucie Lucas, qui a fait part de la nouvelle sur Instagram. « J’ai très envie de me lancer un immense défi physique et j’ai toujours rêvé de savoir danser », a-t-elle notamment écrit fin juillet. Pour compléter le casting, d’autres personnalités sont pressenties selon Puremédias : Lââm, Bilal Hassani, Dita von Teese ou encore le youtubeur Michou. Des informations qui n’ont toutefois pas encore été confirmées par TF1.

Un nouveau jury

Endeuillé par la disparition de Patrick Dupont en mars dernier, le jury de l’émission accueillera de nouveaux membres. Selon Télé-Loisirs, Denitsa Ikonomova deviendra jurée aux côtés de Chris Marques et sera remplacée sur la piste de danse par Coralie Licata, l’épouse de Christophe Licata.

Pour compléter ce jury après le départ de Jean-Marc Généreux (désormais sur France Télévisions), le couturier Jean-Paul Gaultier serait pressenti. Enfin, concernant la présentation, les téléspectateurs devraient retrouver Camille Combal et Karine Ferri aux commandes.