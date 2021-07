Attention, si vous êtes particulièrement sensible, ou très fatigué, préparez les mouchoirs. A la toute fin du 13 Heures de TF1 ce vendredi, les téléspectateurs ont assisté à une séquence aussi émouvante qu’inattendue. Alors qu’il annonçait le départ à la retraite d’un de ses collaborateurs, Jacques Legros a été submergé par l’émotion.

« Je ne peux pas refermer ce journal sans vous dire ma tristesse, notre tristesse, de voir partir Lionel Charpentier, l’un des rédacteurs en chef de ce 13 Heures. Son professionnalisme, sa culture et sa modestie vont nous manquer », a-t-il d’abord expliqué, en toute quiétude. Mais c’est ensuite que les choses se sont gâtées.

Pleurer ça fait du bien

« Il a choisi de prendre le temps de vivre, on lui en veut, mais on le comprend. Au nom de toute la rédaction, je lui adresse un immense merci. Ce fut un réel bonheur de travailler avec toi, Lionel », a enchaîné le présentateur, des sanglots dans la voix. Visiblement très affecté, Jacques Legros a ensuite eu beaucoup de peine à souhaiter une bonne journée à ses téléspectateurs, tout en retenant ses larmes. Et on ne peut clairement pas lui en vouloir, car comme dirait Amel Bent, « laisse aller ton chagrin, c’est une page qui se tourne et tu n’y peux rien ».

📺 Ce midi, le départ de l’un des rédacteurs en chef du #13H de #TF1, Lionel Charpentier, a provoqué un petit sursaut d’émotions chez #JacquesLegros, en toute fin de journal. pic.twitter.com/pIZyEQgHSR — Télévisions (@Telev1sionS) July 30, 2021

Sur Twitter, Lionel Charpentier, visiblement très apprécié de ses collègues, a également eu le droit à un message d’un ex-collaborateur, Jean-Pierre Pernaut. « Merci Lionel pour tout ce que tu as fait depuis si longtemps pour ce beau JT ! », a-t-il notamment écrit.