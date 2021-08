Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

Des références pour toute une génération

Il y a une question récurrente qui revient lorsqu’il est question du petit-déjeuner : faut-il verser le lait dans son bol avant ou après les céréales ? Si cette question épineuse fait débat depuis des années, ce n’est pas le cas du programme télé qui l’accompagnait pendant les grandes vacances. À l’heure du réveil, les adolescents des années 2000 savaient se brancher sur KD2A pour suivre les meilleures séries du moment.

Parmi elles, Cœur Océan et Foudre ont fait vibrer la jeune génération pendant cinq saisons. Les ingrédients étaient les mêmes puisqu’il fallait compter sur une grande dose d’amour, une pointe de rivalité et une solide bande d’amis. Retour sur ces séries françaises cultes dans le huitième et dernier numéro d’Un été devant la télé.