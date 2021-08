Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

« Shananananana Shanananana »

« Top à la vachette » et « en voiture Simone », deux expressions courantes de la langue française popularisées grâce au petit écran. Nous les devons à Intervilles et toute sa panoplie d’animateurs et animatrices, allant de Guy Lux, Simone Garnier et Léon Zitrone à Jean-Pierre Foucault, Nagui, Tex et Olivier Minne jusqu’à son arrêt en 2009.

Avant cela, le programme a connu de nombreuses vies, apparaissant pour la première fois sur la RTF puis s’exportant sur l’ORTF, FR3, TF1 et le service public dans les années 2000. En cinquante ans, Intervilles a eu le temps de déchaîner les passions et de défrayer la chronique, notamment en raison de l’affaire Olivier Chiabodo. On revient sur l’histoire du jeu en vidéo dans le septième numéro d’Un été devant la télé.