Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Les signaux n’étaient déjà pas au vert pour Caméra Canapé à son lancement mais la nouvelle émission proposée par M6 a carrément fini la semaine dans le rouge. Le public n’a pas été attiré par ce programme qui mélange voyeurisme et fausse téléréalité arrangée. En moyenne, seuls 372.000 téléspectateurs et téléspectatrices, soit 4,3 % de part d’audience, ont suivi cette première semaine, selon des données Médiamétrie publiées par Toutelatélé. Un score bien décevant en comparaison des 868.000 fidèles d’Incroyables transformations diffusée auparavant sur cette case-là. Caméra Canapé deviendra-t-elle bientôt Caméra au placard ?

L’instant zapping

Il a animé plus de 5.000 numéros pendant quinze années tout pile. Cette semaine, Nagui a fait ses adieux à Tout le monde veut prendre sa place, l’émission qu’il animait tous les midis depuis le 3 juillet 2006. Dans un premier temps, le présentateur a adressé un message de remerciement « à toutes celles et ceux qui ont été là depuis le début de cette histoire » avant la dernière manche.

Ce jeudi 22 juillet, @Nagui a fait ses adieux à #TLMVPSP, jeu qu'il présentait le midi sur France 2 depuis 2006 . pic.twitter.com/MogTA7mvIk — Philippe Husson (@PhilippeHusson1) July 22, 2021

Une fois la victoire emportée par le champion, une séquence d’une dizaine de minutes revenant sur les meilleurs moments de l’émission a été diffusée. Par la suite, Nagui a adressé un message à Laurence Boccolini qui lui succédera dès le 9 août. « J’embrasse Laurence, que j’aime d’amour et qui va s’occuper de vous, vous divertir, vous amuser […]. Elle sera comme un poisson dans l’eau dans cette émission, je t’embrasse ma Lolo… » Classe.

La pause vidéo

Le temps d’un instant, 20 Minutes vous propose de prendre une bouffée de nostalgie avec notre série vidéo consacrée aux programmes qui ont marqué le petit écran pendant les vacances au fil des années. Le troisième numéro d’Un été devant la télé est consacré à La Carte aux trésors.

Les infos « pop-corn »

Ouvrons tout d’abord une page série avec Plus belle la vie. Cette semaine, nos confrères du Parisien ont annoncé qu’Adriana Karembeu rejoindra prochainement le feuilleton de France 3. Pour l’heure, aucune info n’a fuité sur le rôle qu’elle tiendra, mais on sait d’ores et déjà que la mannequin sera présente sur les plateaux de tournage pour une durée d’un mois.

Autre série, autre chaîne, autre arrivée. D’après Le JDD, cette fois, l’actrice et réalisatrice Suzanne Lindon, dont le premier film Seize Printemps est sorti en salles le mois dernier, sera l’un des nouveaux visages de la deuxième saison d’En thérapie. Elle incarnera « une étudiante confrontée aux conséquences psychologiques de la pandémie » dans la série d’Arte, selon les informations de l’hebdomadaire.

Bonne nouvelle ! En plein milieu du mois d’août, le petit écran ne sera pas uniquement envahi de rediffusions. Les chaînes misent sur de l’inédit même pendant les vacances estivales, et ce sera notamment le cas de TF1 qui proposera le second numéro de Marble Mania le vendredi 13 août. La course de billes animée par Camille Combal sera de retour avec Camille Cerf, Lola Dubini, Booder, Titoff, Jean-Luc Lemoine et Frank Leboeuf en tant qu’invités. Fin juin, le lancement de l’émission avait attiré 2,93 millions de curieux.