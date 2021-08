Si vous pensez à vos étés passés, quels souvenirs vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

« Félindra, tête de tigre ! »

Posons-nous les bonnes questions. Quelle autre émission que Fort Boyard peut se vanter de nous plonger directement en été dès que les premières notes de son générique se font entendre dans notre salon ? Laquelle peut se vanter d’avoir fait jouer plus de 1.500 candidats et candidates en 32 ans ? Où avez-vous déjà entendu des phrases aussi cultes que « toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort » ou encore « sors, sors, prends la clé ! »

De ses débuts en 1990 jusqu’aux dernières polémiques, nous vous proposons un retour en arrière sur le programme le plus emblématique de France 2. C’est parti pour un voyage du côté de la Charente-Maritime en vidéo dans le cinquième numéro d’Un été devant la télé.