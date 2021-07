Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

De l'amour, de l'amour, de l'amour

Parmi eux, certains rentrent dans la catégorie des émissions de dating, généralement diffusées en deuxième partie de soirée et dont quelques scènes sont inscrites pour l’éternité au panthéon des meilleurs moments du petit écran. Brandon et son bâton dans L'Île de la tentation, le dîner des Fortin dans Mon incroyable fiancé, autant d’images qui garnissent les zappings depuis une vingtaine d’années.

Sur M6, peut-être vous souvenez-vous aussi d’Opération séduction aux Caraïbes, un programme qui a connu trois saisons aux débuts des années 2000 ? Vous rappelez-vous aussi de Marjolaine et les millionnaires, l’émission dérivée de Greg le millionnaire sur TF1 ? On rembobine la cassette dans le quatrième numéro d’Un été devant la télé.