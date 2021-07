Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

Joyeux 40 ans (ou presque)

La quête du trésor est partout à la télévision. Depuis 1990, des centaines de candidats tentent de s’en emparer dans Fort Boyard, mais la recherche du Graal date de quelques années plus tôt. En 1981, Antenne 2 lance La Chasse aux trésors, un nouveau jeu incarné par Philippe Gildas et Philippe de Dieuleveult. Après son arrêt, l’émission fait des petits, dont La carte aux trésors.

Le programme a connu plusieurs vies. Avant d’être ressuscité par France 3 grâce à Cyril Féraud, cette course et ses hélicoptères mythiques ont traversé vents et marées, changé de visage à de multiples reprises et essuyé quelques critiques. Rappel des faits en vidéo dans le troisième numéro d’Un été devant la télé.