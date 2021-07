Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

La fiesta boom boom bat son plein ! Pour le lancement de sa douzième saison sur TF1 ce lundi, Camping Paradis a invité Patrick Sébastien à faire la fête et en a profité pour faire le plein de records. Cet épisode, diffusé en deux parties, a séduit 5,22 millions de personnes, soit 26,6 % du public en moyenne selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. Il s’agit d’un million de fidèles supplémentaires par rapport au lancement de la précédente saison il y a un an.

Sur les cibles, la série a fait tomber de multiples records. La série est au plus haut depuis 2016 sur les femmes responsables des achats, depuis 2011 sur les quatre ans et plus et même depuis son lancement en 2006 sur l’indicateur des 15 à 34 ans. Quelque chose nous dit que le Camping Paradis va crouler sous les réservations dans les semaines à venir.

L’instant zapping

Un aléa du direct, ça peut arriver. Mais lorsque cela se passe pendant le JT, ça se remarque tout de suite. Julian Bugier a vécu quelques secondes de flottement ce jeudi après avoir lancé un reportage sur les communes par lesquelles passe le Tour de France. En lieu et place des caravanes du Tour, c’est un sujet sur une famille de matelassiers que le public a découvert.

📺 «Qu'est-ce qui arrive à la 2, il faut faire chauffer l'appareil?»



Petit agacement de @JulianBugier lors du #13H de #France2 ce jeudi lors du lancement de la diffusion d’un mauvais sujet! «Il faut me parler en régie!» pic.twitter.com/EDTlGXl82S — Télévisions (@Telev1sionS) July 8, 2021

« Alors… Ce n’est pas tout à fait le bon sujet. Une erreur de magnéto. Voilà… », a tenté de meubler le journaliste en attendant une réponse de la régie. « On va retrouver le sujet sur le Tour de France et ses villages étapes. Est-ce qu’on l’a en régie ? Oui ? Non ? Réponse de la régie, s’il vous plaît ? Ça nous aiderait ! » Finalement, impossible de lancer le reportage à ce moment-là du 13 Heures. Mais rassurez-vous, il a bien été diffusé quelques minutes plus tard et cette fois-ci sans couac.

La pause vidéo

Le temps d’un instant, 20 Minutes vous propose de prendre une bouffée de nostalgie avec notre série vidéo consacrée aux programmes qui ont marqué le petit écran au fil des années pendant les grandes vacances. Le premier numéro d’Un été devant la télé est consacré aux sagas estivales de TF1.

Les infos « pop-corn »

France Télévisions compte bien rentabiliser son mercato de la rentrée. Il y a quelques semaines, on apprenait que Mohamed Bouhafsi, journaliste sportif de 29 ans bien connu des fidèles de RMC et BFMTV, allait rejoindre France 5 en tant que chroniqueur à la table d’Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous. Mais si vous voulez suivre toutes les interventions du journaliste, il faudra aussi se brancher sur France 2. Télérama annonce en effet que Mohamed Bouhafsi coprésentera 20h22, une nouvelle émission politique animée par Anne-Sophie Lapix et Nathalie Saint-Cricq. Il y interrogera candidats et personnalités politiques à partir de la rentrée.

Trois lettres, la nouvelle signature des séries de TF1 ? Après H24 et HPI, la chaîne a annoncé travailler sur I3P. Ce sigle se rapporte à l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police, un service géré par le professeur Mathias Bernardt. Incarné par Marc Lavoine, cet homme gère ses patients en crise et mène des enquêtes, le tout en moins de 24 heures. « Une course contre la montre s’engage alors pour résoudre l’énigme de la vie de chaque patient », indique le communiqué.

Avis aux amateurs de grosses bêtes qui mordent (et qui peuvent éventuellement vous tuer parce qu’elles viennent d’on-ne-sait-où). Canal+ a annoncé cette semaine le tournage de la troisième saison de La Guerre des Mondes, portée par Gabriel Byrne et Léa Drucker. « La lutte entre les survivants et les aliens atteint un nouveau tournant quand un phénomène étrange s’empare de la population à travers le monde. Les survivants devront unir leurs forces pour empêcher une nouvelle catastrophe planétaire et sauver l’humanité », indique la chaîne dans un communiqué. Quelque chose nous dit que pour la bamboche, il faudra repasser.