C’est à se demander si ses journées ne durent pas plus de 24 heures… Après Slam, La carte aux trésors, Fort Boyard, Musiques en Fête et bientôt Spectaculaire, Cyril Féraud se retrouve à la tête d’une nouvelle émission. Selon les informations du Parisien, confirmées par l’intéressé sur Twitter, celui que les enfants connaissent sous le nom de Cyril Gossbo animera et coproduira Le champion des champions sur France 2.

Dans ce programme, dix candidats issus de différents jeux télévisés s’affronteront sur des questions de culture générale. Qu’ils viennent des 12 coups de midi ou Qui veut gagner des millions ? sur TF1, Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 ou encore Slam sur France 3, ils devront tirer leur épingle du jeu pendant quatre manches. Lors de la finale, seuls deux champions se disputeront la victoire et reverseront la somme d’argent gagnée à une association de leur choix.

L’adaptation d’un format britannique

Ce jeu rappelle la dernière nouveauté de Nagui, Le club des invincibles, diffusée au mois de juin. Dans cette création française, l’animateur conviait quatre champions de jeux télé face à dix personnalités. Le champion des champions, en revanche, est l’adaptation d’un format britannique intitulé Quizmaster. Lancée en 2019, l’émission opposait quinze candidats emblématiques de The Chase, Fifteen to One ou encore Mastermind.