Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

Près de 200 candidats en onze ans

Parmi les génériques qui nous ramènent directement en vacances, celui de Secret Story se classe en bonne position. Il s’accompagnait d’un petit parfum d’interdit pour les adolescents et de plaisir coupable pour les moins jeunes. Présentée par Benjamin Castaldi puis par Christophe Beaugrand, l’émission s’est étendue sur onze saisons et a accueilli près de 200 candidats en ses murs.

Moments cultes, candidats emblématiques mais aussi polémiques, Secret Story a marqué l’histoire de la téléréalité et même du petit écran de manière générale. Que ce soit grâce à ses secrets loufoques ou ses personnalités et leurs boulettes, le programme est tellement emblématique que bon nombre de téléspectateurs et téléspectatrices espèrent son retour. Prenons une bouffée de nostalgie en vidéo dans le deuxième numéro d’Un été devant la télé.