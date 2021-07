Capable de changer de vêtements en un tour de main, une Girondine de 25 ans avait déjà fait sensation lors de son passage dans l’émission La France a un incroyable talent , en décembre dernier. Léa Kyle, 25 ans, originaire de Saint-Sulpice et Cameyrac, en Gironde, vient de décrocher une place en finale d’America’s got talent, qui se tiendra cet été. Elle propose un numéro de change à vue (« quick change ») impressionnant puisqu’elle a la particularité de très peu se cacher lors de ses changements de tenues, effectués en un clin d’œil. La vidéo de son audition outre Atlantique rencontre un vrai succès avec plus de 8,5 millions de vues en une semaine.

La jeune femme, qui a d’abord accompagné son compagnon lors de gala de magie, s’est lancée dans cet art de l’illusion il y a quatre ans, et en tant que professionnelle depuis un an. Elle a suivi une formation en couture sur-mesure à Bordeaux pour pouvoir réaliser tous ses costumes et allier ses deux passions, la couture et la magie. Le résultat est assez saisissant, mais bien sûr la magicienne ne souhaite dévoiler aucun de ses secrets : « C’est une histoire de rapidité, de fabrication. C’est tout un ensemble qui fait qu’on peut faire des changes à vue », confiait-elle à 20 Minutes en décembre dernier.