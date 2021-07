Claire Chazal présentera « Le Grand Echiquier » sur France 3.

Après Anne-Sophie Lapix puis Anne-Elisabeth Lemoine, c’est au tour de Claire Chazal de reprendre les rênes du Grand Echiquier cette année. Elle en sera la nouvelle présentatrice à partir de la rentrée prochaine, comme l’a annoncé au JDD Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes. « C’est une passionnée. Elle aime la culture et la faire partager », a-t-il notamment expliqué, rapporte Télé-Loisirs.

L’émission culturelle sera désormais diffusée sur France 3, au lieu de France 2. Passage des arts, autre programme présenté par Claire Chazal, passera quant à lui en deuxième partie de soirée sur France 2, et non plus sur France 5.

Un peu plus de « C à vous »

Autres annonces concernant la rentrée de France Télévisions, C à vous, présenté sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine, aura droit à 25 minutes supplémentaires quotidiennement. « Elle sera le rendez-vous essentiel pour faire le tour de l’actualité avec un regard parfois décalé. Elle accueillera aussi des talents comme Mohamed Bouhafsi, qui nous rejoint de RMC, ou Bertrand Chameroy, qui nous fera rire tous les jours », détaille Stéphane Sitbon-Gomez. Patrick Cohen devrait également avoir une place plus importante dans l’émission. Le but de ces changements ? Couvrir au mieux les élections présidentielles de 2022, qui devraient être au cœur des talk-shows dès la rentrée de septembre.