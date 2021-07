Un petit bug qui a rendu fou plus d’un amateur de foot. Samedi soir, la diffusion du match Ukraine-Angleterre a été interrompue pendant plusieurs minutes à cause d’un incident technique. Comme le rapporte le site de La Dépèche, ce problème de signal a touché les abonnés de CanalSat ainsi que ceux de Free et MyCanal.

« Vous pouvez rencontrer un message d’erreur lors de la lecture de vos contenus sur myCANAL. Nos équipes sont mobilisées pour résoudre le problème technique dans les plus brefs délais. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. On vous prévient quand c’est résolu », a ainsi écrit le groupe sur Twitter.

« Un problème indépendant de nos systèmes »

Le message a très vite été relayé par TF1, invitant les téléspectateurs à se rendre sur la plateforme en ligne MYTF1 pour reprendre le match. Les abonnés de MyCanal ont toutefois retrouvé la rencontre sportive quelques minutes plus tard après la résolution du bug. « Le service vient d’être rétabli sur vos décodeurs et sur myCANAL. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée liée à un problème indépendant de nos systèmes », a-t-il été expliqué sur Twitter. Selon La Dépêche, il pourrait s’agir d’une panne électrique.