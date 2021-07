Il a beau compter ses années de carrière par dizaines, Nelson Monfort se laisse toujours avoir par des soucis techniques. La preuve ce samedi 3 juillet pendant le Tour de France. Alors qu’il pensait certainement avoir un look d’enfer avec son pantalon vert, le journaliste a oublié qu’il intervenait dans l’émission de Laurent Luyat… sur fond vert !

Petit point technologique : lorsque vous placez un élément vert devant un fond vert, il disparaît. Et cela, c’est valable aussi pour les pantalons. Au moment de prendre l’antenne, Nelson Monfort s’en est bien évidemment aperçu et a préféré en rire, non sans une pointe de gêne dans la voix.

« Je ne m’attendais pas à celle-là »

« Comment ça va ? Vous en avez même oublié votre pantalon ce matin », demande Laurent Luyat au monsieur sport de France Télé. « C’est ce qu’on appelle un vert sur vert, je ne m’attendais pas à celle-là, lui répond-il alors. Je n’ai pas été très attentif ce matin. Celle-là, vous la garderez en best of ! C’est difficile d’enchaîner… »

Pendant le #TDF2021, Nelson Monfort a perdu son pantalon… et ses moyens pic.twitter.com/ZOOHMjxYGy — Clément Rodriguez (@ClementRodri_) July 3, 2021

Finalement, Nelson Monfort a essuyé quelques vannes de la part de ses collègues mais est parvenu à aller jusqu’au bout de sa chronique. La preuve que même s’il a perdu son pantalon, le journaliste a encore bien toute sa tête.