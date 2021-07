Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran.

Chaque samedi, c'est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine.

Le chiffre de la semaine

« I’ll be there for you », ou « je serai là pour toi » dans la langue de Molière, une phrase qui colle parfaitement aux Friends mais aussi aux fans de la série. Les retrouvailles des six acteurs étaient très (très) attendues et le public français n’a pas boudé son plaisir. D’abord proposé par Salto, le show a suscité un bel engouement sur TF1, notamment en replay. Cette semaine, les audiences du rattrapage sont tombées : 622.000 personnes ont retrouvé Jennifer Aniston, Matthew Perry et les autres le temps d’une soirée. Au total, 4,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont donc suivi ces retrouvailles et peut-être qu’autant de personnes ont essuyé une larmichette devant l’émission.

L’instant zapping

On fait rarement un tour du côté de la télé américaine dans le « rétro TV », mais nous allons déroger à cette règle pour Léa Kyle. Son nom ne vous dit peut-être rien mais elle faisait pourtant partie des demi-finalistes de la dernière saison de La France a un incroyable talent. Et si l’on parle d’elle aujourd’hui, ce n’est pas cette actu vieille de plusieurs mois, mais bien pour son succès outre-Atlantique.

Leave it to our resident fashion superstar, @heidiklum, to use her #GoldenBuzzer on quick change artist @leakylemagician! 😍 ✨ pic.twitter.com/PqTCZufazy — America’s Got Talent (@AGT) June 30, 2021

Spécialiste du quick change, la candidate a montré ses talents au public américain… Et ça les a plus que conquis ! Acclamée, Léa Kyle s’est même qualifiée directement pour la finale grâce au « golden buzzer » d’Heidi Klum. Espérons qu’elle ne disparaisse pas du concours aussi vite qu’elle change de tenue.

Les infos « pop-corn »

Cet été, Ici tout commence laissera ses élèves sortir de l’enceinte de l’institut Auguste Armand pour des stages et autres réjouissances gastronomiques. Ce sera le cas de Salomé et Maxime, reçus dans le restaurant d’un hôtel de charme. Ce nouveau cadre permettra de découvrir deux nouveaux personnages, François et Pierre Rigaut, incarnés par Serge Hazanavicius et Jean-Pierre Michael. L’un est gérant de l’établissement, l’autre en est le cuisinier. Le souci ? Tous les deux sont en conflit permanent… Ils débarqueront dans la série à partir du mercredi 14 juillet.

Le mercato de la rentrée n’est pas encore terminé puisque Yves Calvi a ajouté cette semaine son nom à la liste des transferts de l’été. Après quatre années passées à la tête de L’info du vrai sur Canal+, le journaliste change d’écurie et s’en va sur BFMTV. Dans un entretien au Parisien, le présentateur a annoncé qu’il prendrait l’antenne du lundi au jeudi entre 19 et 20 heures sur la chaîne d’info en continu et en a profité pour dévoiler le nom de son émission. Il s’agira de Calvi 3D : direct, décryptage, débats.

Cette semaine s’est conclu le tournage d’un spectacle pas comme les autres pour M6. Présentée par Marie Portolano, une nouvelle émission captée au Puy du Fou compte faire voyager son public au milieu de « décors grandioses et des reconstitutions historiques ». Que ce soit au temps des mousquetaires, des vikings ou de Louis XIV, des artistes viendront interpréter leur titre entourés de cascadeurs et d’animaux. Au casting : Patrick Bruel, Amel Bent, Claudio Capéo ou encore Bénabar.